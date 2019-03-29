Раде предлагают определить полномочия госорганов в сфере спутниковой навигации

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин внес в Раду соответствующий законопроект

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде определить полномочия государственных органов в сфере спутниковой навигации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

В частности, соответствующий законопроект №10198 "О государственном регулировании в сфере спутниковой навигации" был зарегистрирован в ВР 29 марта 2018 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что в настоящее время деятельность в сфере спутниковой навигации в Украине законодательно не урегулирована, в результате чего:

имеющийся отечественный научно-технический потенциал недостаточно поддерживается со стороны государства и не используется для обеспечения массового производства спутниковой навигационной аппаратуры в интересах насыщения внутреннего рынка и для решения стратегических вопросов развития нашего государства;

импорт аппаратуры и средств спутниковой навигации значительно превышает по объему отечественное производство;

существующая база национальных стандартов в сфере спутниковой навигации значительно отстает по объему от аналогичных в ЕС, США и проч., что существенно влияет на организацию в государстве оценки соответствия производимых и импортируемых аппаратуры и средств спутниковой навигации, а также спутниковых навигационных информационных услуг, поставляемых субъектами ведения хозяйства.

Документом предлагается определить полномочия государственных органов, прав и обязательств субъектов спутниковой навигации, требований и условий по осуществлению предпринимательской деятельности в сфере спутниковой навигации, условий и порядка предоставления и использования спутниковых навигационных информационных услуг в Украине.

В частности, госрегулирование в сфере спутниковой навигации предусматривается осуществлять путем:

законодательного определения основ госполитики в этой сфере;

распределения полномочий между министерствами и центральными органами исполнительной власти по реализации госполитики в сфере спутниковой навигации и установления единых в государстве правил спутниковой навигационной деятельности;

программно-целевого планирования спутниковой навигационной деятельности в интересах государства в рамках государственных целевых научно-технических программ, государственного заказа и государственного оборонного заказа;

внедрения правил деятельности в сфере спутниковой навигации, гармонизированных с международными нормативными документами.

Напомним, ранее правительство уже регистрировало в парламенте проект закона о госрегулировании в сфере спутниковой навигации. Проект был внесен 8 февраля 2016 года.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2018-го анонсировалось, что Украина и ЕС дополнят соглашение о сотрудничестве в сфере навигации.