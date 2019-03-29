ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде предлагают определить полномочия госорганов в сфере спутниковой навигации

Новости » Политика    29.03.2019 - 17:35
Раде предлагают определить полномочия госорганов в сфере спутниковой навигации
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин внес в Раду соответствующий законопроект

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде определить полномочия государственных органов в сфере спутниковой навигации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

В частности, соответствующий законопроект №10198 "О государственном регулировании в сфере спутниковой навигации" был зарегистрирован в ВР 29 марта 2018 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что в настоящее время деятельность в сфере спутниковой навигации в Украине законодательно не урегулирована, в результате чего:

  • имеющийся отечественный научно-технический потенциал недостаточно поддерживается со стороны государства и не используется для обеспечения массового производства спутниковой навигационной аппаратуры в интересах насыщения внутреннего рынка и для решения стратегических вопросов развития нашего государства;
  • импорт аппаратуры и средств спутниковой навигации значительно превышает по объему отечественное производство;
  • существующая база национальных стандартов в сфере спутниковой навигации значительно отстает по объему от аналогичных в ЕС, США и проч., что существенно влияет на организацию в государстве оценки соответствия производимых и импортируемых аппаратуры и средств спутниковой навигации, а также спутниковых навигационных информационных услуг, поставляемых субъектами ведения хозяйства.

Документом предлагается определить полномочия государственных органов, прав и обязательств субъектов спутниковой навигации, требований и условий по осуществлению предпринимательской деятельности в сфере спутниковой навигации, условий и порядка предоставления и использования спутниковых навигационных информационных услуг в Украине.

В частности, госрегулирование в сфере спутниковой навигации предусматривается осуществлять путем:

  • законодательного определения основ госполитики в этой сфере;
  • распределения полномочий между министерствами и центральными органами исполнительной власти по реализации госполитики в сфере спутниковой навигации и установления единых в государстве правил спутниковой навигационной деятельности;
  • программно-целевого планирования спутниковой навигационной деятельности в интересах государства в рамках государственных целевых научно-технических программ, государственного заказа и государственного оборонного заказа;
  • внедрения правил деятельности в сфере спутниковой навигации, гармонизированных с международными нормативными документами.

Напомним, ранее правительство уже регистрировало в парламенте проект закона о госрегулировании в сфере спутниковой навигации. Проект был внесен 8 февраля 2016 года.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2018-го анонсировалось, что Украина и ЕС дополнят соглашение о сотрудничестве в сфере навигации.

Раде рекомендуют предусмотреть въезд иностранцев в Украину только по биометрике ЕС предлагает Раде помощь экспертов для подготовки закона о незаконном обогащении
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины СвязьнавигацияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь