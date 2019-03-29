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Раді пропонують визначити повноваження держорганів у сфері супутникової навігації

Новини » Політика    29.03.2019 - 17:35
Раді пропонують визначити повноваження держорганів у сфері супутникової навігації
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін вніс у Раду відповідний законопроект

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді визначити повноваження державних органів у сфері супутникової навігації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Зокрема, відповідний законопроект №10198 "Про державне регулювання у сфері супутникової навігації" був зареєстрований у ВР 29 березня 2018 року.

У пояснювальній записці підкреслюється, що на даний час діяльність у сфері супутникової навігації в Україні законодавчо не врегульована, в наслідок чого:

  • наявний вітчизняний науково-технічний потенціал недостатньо підтримується зі сторони держави і не використовується для забезпечення масового виробництва супутникової навігаційної апаратури в інтересах насичення внутрішнього ринку та для вирішення стратегічних питань розвитку нашої держави;
  • імпорт апаратури та засобів супутникової навігації значно перевищує за обсягом вітчизняне виробництво;
  • існуюча база національних стандартів у сфері супутникової навігації значно відстає за обсягом від аналогічних в ЄС, США та ін, що істотно впливає на організацію в державі оцінки відповідності вироблених та імпортованих апаратури та засобів супутникової навігації, а також супутникових навігаційних інформаційних послуг, які постачаються суб'єктами господарювання.

Документом пропонується визначити повноваження державних органів, прав і зобов'язань суб'єктів супутникової навігації, вимог та умов щодо провадження підприємницької діяльності в сфері супутникової навігації, умов та порядку надання та використання супутникових навігаційних інформаційних послуг в Україні.

Зокрема, держрегулювання в сфері супутникової навігації передбачається здійснювати шляхом:

  • законодавчого визначення засад держполітики в цій сфері;
  • розподілу повноважень між міністерствами та центральними органами виконавчої влади щодо реалізації держполітики у сфері супутникової навігації та встановлення єдиних в державі правил супутникової навігаційної діяльності;
  • програмно-цільового планування супутникової навігаційної діяльності в інтересах держави в рамках державних цільових науково-технічних програм, державного замовлення та державного оборонного замовлення;
  • впровадження правил діяльності у сфері супутникової навігації, гармонізованих з міжнародними нормативними документами.

Нагадаємо, раніше уряд уже реєстрував у парламенті проект закону щодо держрегулювання у сфері супутникової навігації. Проект був внесений 8 лютого 2016 року.

Як писало РБК-Україна, у лютому 2018-го анонсувалося, що Україна та ЄС доповнять угоду про співпрацю у сфері навігації.

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