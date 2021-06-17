Раде предлагают наказывать нардепов за неэтичное поведение в отношении журналистов

Народных депутатов могут обязать соблюдать нормы этики в отношении журналистов. Комитет по вопросам свободы слова инициирует соответствующие изменения в регламент Верховной рады.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Нардепы рассмотрели соответствующий законопроект "О внесении изменений в регламент ВРУ по соблюдению общепризнанных норм морали и этики народными депутатами в отношении представителей средств массовой информации", наработанный комитетом.

Парламентарии подчеркнули, что в комитет часто обращаются журналисты по поводу инцидентов, которые возникают между депутатами и представителями СМИ во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей.

"На сегодня единственным возможным средством реагирования на нарушения народным депутатом норм морали и этики является обращение комитета с письмом о недопустимости таких действий и необходимости уважать честь и достоинство представителей средств массовой информации", - указано в сообщении.

Разработанный закон предусматривает ответственность за нарушение дисциплины, общепризнанных норм морали и этики нардепами в отношении представителей СМИ, аккредитованных при ВР.

Проект предлагает, что за такие действия нардепа будут лишать права принимать участие в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний).

"Комитет принял решение доработать предлагаемый текст законопроекта и зарегистрировать для дальнейшего рассмотрения Верховной радой", - говорится в сообщении.