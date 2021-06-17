ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді пропонують карати нардепів за неетичну поведінку щодо журналістів

Новость на русском →
Україна, Четвер 17 червня 2021 13:20
Раді пропонують карати нардепів за неетичну поведінку щодо журналістів Фото: нардепів хочуть карати за неетичну поведінку по відношенню до журналістів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Народних депутатів можуть зобов'язати дотримуватися норм етики щодо журналістів. Комітет з питань свободи слова ініціює відповідні зміни до регламенту Верховної ради.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Нардепи розглянули відповідний законопроект "Про внесення змін до регламенту ВРУ щодо дотримання загальновизнаних норм моралі та етики народними депутатами щодо представників засобів масової інформації", напрацьований комітетом.

Парламентарі підкреслили, що до комітету часто звертаються журналісти стосовно інцидентів, які виникають між депутатами і представниками ЗМІ під час виконання ними своїх професійних обов’язків.

"На сьогодні єдиним можливим засобом реагування на порушення народним депутатом норм моралі та етики є звернення комітету з листом стосовно неприпустимості таких дій та необхідності поважати честь і гідність представників засобів масової інформації", - вказано у повідомленні.

Розроблений закон передбачає відповідальність за порушення дисципліни, загальновизнаних норм моралі та етики нардепами щодо представників ЗМІ, акредитованих при ВР.

Проект пропонує, що за такі дії нардепа будуть позбавляти права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти пленарних засідань).

"Комітет ухвалив рішення доопрацювати пропонований текст законопроекту і зареєструвати для подальшого розгляду Верховною радою", - сказано у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
журналисты Верховна Рада
NEWS
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві