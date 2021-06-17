Раді пропонують карати нардепів за неетичну поведінку щодо журналістів

Народних депутатів можуть зобов'язати дотримуватися норм етики щодо журналістів. Комітет з питань свободи слова ініціює відповідні зміни до регламенту Верховної ради.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Нардепи розглянули відповідний законопроект "Про внесення змін до регламенту ВРУ щодо дотримання загальновизнаних норм моралі та етики народними депутатами щодо представників засобів масової інформації", напрацьований комітетом.

Парламентарі підкреслили, що до комітету часто звертаються журналісти стосовно інцидентів, які виникають між депутатами і представниками ЗМІ під час виконання ними своїх професійних обов’язків.

"На сьогодні єдиним можливим засобом реагування на порушення народним депутатом норм моралі та етики є звернення комітету з листом стосовно неприпустимості таких дій та необхідності поважати честь і гідність представників засобів масової інформації", - вказано у повідомленні.

Розроблений закон передбачає відповідальність за порушення дисципліни, загальновизнаних норм моралі та етики нардепами щодо представників ЗМІ, акредитованих при ВР.

Проект пропонує, що за такі дії нардепа будуть позбавляти права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти пленарних засідань).

"Комітет ухвалив рішення доопрацювати пропонований текст законопроекту і зареєструвати для подальшого розгляду Верховною радою", - сказано у повідомленні.