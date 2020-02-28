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В Раде предлагают доработать закон Зеленского о залоге подозреваемым в коррупции

Новости » Политика     28.02.2020 - 17:12
В Раде предлагают доработать закон Зеленского о залоге подозреваемым в коррупции
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также предлагается отправить на доработку и альтернативный проект закона

В Верховной раде Украины предлагают отправить на доработку законопроект президента Владимира Зеленского о залоге подозреваемым в коррупции. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, 28 февраля в ВР были зарегистрированы два проекта постановлений №2620/П "О возвращении на доработку проекта закона о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины об особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления" и №2620-1/П о направлении на доработку альтернативного президентскому законопроекта.

Автор проектов - глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Сейчас тексты постановлений отсутствуют на сайте Рады.

Напомним, в конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект №2620 "Об особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября Зеленский уже подписал законопроект своего авторства №1008 - о судебной реформе. Документом, в частности, вводится новый порядок формирования ВККС и сокращается состав Верховного суда.

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