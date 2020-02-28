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У Раді пропонують доопрацювати закон Зеленського про заставу підозрюваним у корупції

Новини » Політика     28.02.2020 - 17:12
У Раді пропонують доопрацювати закон Зеленського про заставу підозрюваним у корупції
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також пропонується відправити на доопрацювання й альтернативний проект закону

У Верховній раді України пропонують відправити на доопрацювання законопроект президента Володимира Зеленського про заставу підозрюваним у корупції. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Зокрема, 28 лютого у ВР були зареєстровані два проекти постанов №2620/П "Про повернення на доопрацювання проекту закону про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вчинення тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину" та №2620-1/П щодо направлення на доопрацювання альтернативного до президентського законопроекту.

Автор проектів - глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Наразі тексти постанов відсутні на сайті Ради.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроект №2620 "Про особливості визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вчинення тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину".

Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада Зеленський уже підписав законопроект свого авторства №1008 - про судову реформу. Документом, зокрема, вводиться новий порядок формування ВККС і скорочується склад Верховного суду.

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