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В Раде предлагается изменить устав внутренней службы ВСУ. Речь идет о применении оружия к военным

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В боевой обстановке командирам хотят расширить полномочия по применению оружия. Речь идет о пресечении правонарушения, совершенного подчиненными военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

"Законопроектом вносятся изменения в статью 22-1 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины "Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины", предусматривающие исключение случаев причинения смерти военнослужащему при применении оружия для пресечения уголовного правонарушения, совершаемого военнослужащим, если другим способом невозможно прекратить такое уголовное правонарушение", - говорится в описании сути законопроекта № 7351.

В законопроекте отмечается, что под уголовным правонарушением подразумевается то, что связано:

  • с неповиновением;
  • сопротивлением или угрозой руководителю;
  • применением насилия;
  • самовольным оставлением боевых позиций и определенных мест дислокации воинских частей (подразделений) в районах выполнения боевых заданий, совершаемых военнослужащим в условиях военного положения или боевой обстановке, с целью задержания такого военнослужащего.

Отметим, что сейчас часть 1 статьи 22-1 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, в которую хотят внести изменения, выглядит так: "В боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если другим способом невозможно прекратить уголовное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему".

В новой редакции депутаты предлагают слова "при этом не причиняя смерти военнослужащему" исключить.

Как сообщалось, в Верховной раде зарегистрирован законопроект о выплатах за ранение или гибель бюджетников и журналистов во время войны с Россией. Документ внесен в парламент 5 мая и уже направлен в профильный комитет.

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