В Раде появился текст проекта изменений в Кодекс административного судопроизводства

В Верховной раде появился текст правительственного законопроекта №3071 "О внесении изменений в статью 139 Кодекса административного судопроизводства Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, проектом планируется внести изменения и дополнения с частями второй и третьей статьи 139 Кодекса административного судопроизводства Украины относительно возвращения судебного сбора (или его пропорциональной части в соответствии с объемом удовлетворенных требований) истцу в случае удовлетворения судом иска (его части) независимо от статуса истца (орган властных полномочий, субъект хозяйствования, физическое лицо и т.д.).

В пояснительной записке отмечается, что документ призван реализовать на практике принцип равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом в соответствии со статьей 129 Конституции Украины и пункта 2 части третьей статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины.

"Это будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на государственный бюджет и повышению уровня правовой и гражданской сознательности субъектов хозяйствования по соблюдению требований законодательства, особенно тех, в результате которых возникают нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей", - указано в пояснительной.

Напомним, Кабмин предлагает ВР одобрить законопроект №3071 "О внесении изменений в статью 139 Кодекса административного судопроизводства Украины". Он был зарегистрирован 17 февраля, однако сначала текст отсутствовал на сайте ВР.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики на своем заседании рассмотрит правительственный законопроект №2721 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума".