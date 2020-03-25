В Раде появился текст первого законопроекта Кабмина Шмыгаля

В Верховной Раде Украины появился текст правительственного законопроекта №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Подчеркнем, согласно данным на сайте ВР, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса шныряли.

"Разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Министерства обороны и Министерства внутренних дел срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году ", - указано в тексте законопроекта.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, соответствующий законопроект Кабмина был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 23 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта Шмыгаль анонсировал, что правительство планирует внести неотложные изменения в государственный бюджет Украины. "Будем предлагать изменения в бюджет для того, чтобы выполнить социальные обязательства", - подчеркивал премьер.