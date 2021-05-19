В Раде появился еще один нардеп

В Верховной раде Украины появился еще один народный депутат. Присягу нардепа принял Андрей Аксенов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

После этого заместитель спикера Рады Елена Кондратюк заявила о депутатском запросе к Службе безопасности Украины по поводу наличия у Аксенова российского паспорта.

Нардепы заблокировали трибуну, чтобы Аксенов не смог принести присягу. Однако замглавы Рады Руслан Стефанчук дал ему возможность сделать это с места. Зачитывание Аксеновым присяги нардепы заглушали криками "Ганьба".

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его народным депутатом Украины. Он победил на довыборах в Верховную раду в 50 округе в Донецкой области.

Как писало РБК-Украина, 9 апреля Центризбирком установил официальные результаты довыборов в Раду по 50 округу в Донецкой области. Победу одержал мэр города Доброполья Андрей Аксенов.

Подчеркнем, в середине мая 2018 года Аксенову сообщили о подозрении в служебном подлоге. Чиновник, используя свое служебное положение, подписывал табели учета рабочего времени, которые содержали ложные сведения об отработанном им рабочем времени.

По версии следователей, Аксенов пытался скрыть факты неисполнения своих должностных обязанностей "в связи с оставлением своего рабочего места в рабочее время без уважительных причин для посещения временно оккупированной территории Автономной республики Крым".