В Раде появился альтернативный проект об "экономическом паспорте"

Нардеп предлагает расширить совет фонда, то есть состав конкурсной комиссии, которая будет избирать ключевой орган фонда - до девяти человек, и включить в ее состав омбудсмена и представителей международных и общественных профильных молодежных организаций.

Такой состав, по мнению Цимбалюка, обеспечит объективный и взвешенный подход к выбору кандидатов в совет фонда. Также он предлагает предоставить возможность использования 18-летними украинцами средств фонда в собственное жилье, и в собственный бизнес на территории Украины.

Еще одно отличие альтернативного законопроекта - в том, что нардеп предлагает направлять в Фонд будущих поколений не призрачные доходы от ренты, а фиксированный процент поступлений в госбюджет.

"Источники финансирования фонда предлагается не привязывать к объему нестабильных поступлений от рентных платежей, ведь цены на рынке полезных ископаемых постоянно меняются. Инвестиции в будущие поколения должны осуществляться за счет всех поступлений в общий фонд госбюджета (то есть от таможни, акцизов, азартных игр, приватизации, налогов на бизнес, на тяжелую промышленность и креативные индустрии). Именно поэтому источником финансирования определены не менее 5% объема общего фонда госбюджета, - что сопоставимо с поступлениями от ренты, однако более перспективно", - пояснил Цымбалюк.

Также альтернативный законопроект также содержит ограничения против использования средств фонда для финансирования дефицита госбюджета - например, через облигации внутренних государственных займов, чтобы средства будущих поколений не "проели" на текущие нужды.

"Также будет ограничено финансирование путем средств фонда предприятий с долей государства более 50% - чтобы средства по указанию чиновников не направлялись на проекты, которые никогда не окупятся или будут банально украдены", - резюмировал Цимбалюк.

Как известно, 6 декабря президент Владимир Зеленский внес в ВР два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье. Позже нардепы сообщили, что программу планируется расширить, и открыть такие "паспорта" пенсионерам.

В свою очередь инвестиционный аналитик Сергей Фурса заявил, что "экономический паспорт" не может быть реализован в Украине, потому что в условиях дефицитного государственного бюджета он приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, окончательной разбалансировке бюджета и кризиса платежей.