В Раде появилось два новых нардепа: кто именно принес присягу

Палийчук сообщила, что новые депутаты заняли места Андрея Костина, которого назначили на должность Генерального прокурора и Ольги Совгири, которую избрали судьей Конституционного суда.

"Их места в парламенте заняли следующие по списку кандидаты в депутаты от "Слуги Народа". Сегодня присягу народного депутата составили Александр Васюк и Валентина Короленко", - говорится в сообщении.

Александр Васюк

Юрист и общественный деятель. Имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах. В течение последнего времени активно работает над расширением украино-американских отношений.

Валентина Короленко

Юристка, финансистка. Имеет три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы.