В Раде поддерживают упрощение получения статуса ребенка, пострадавшего от войны

Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта поддерживает проект постановления №2117 о срочном принятии мер для обеспечения защиты прав и интересов детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Проектом предлагается поручить Кабинету министров обеспечить упрощение порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, с целью признания пострадавшими всех детей, которые покинули места своего постоянного проживания из-за конфликта на востоке Украины.

Также предусматривается внести на рассмотрение Рады законопроект о предоставлении дополнительных социальных гарантий детям:

которые получили инвалидность в результате ранений или других повреждений здоровья от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения результате военных действий и вооруженных конфликтов;

которые получили ранения или другие повреждения здоровья от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения результате военных действий и вооруженных конфликтов, но не получили инвалидность.

"Члены комитета подчеркнули необходимость включения в перечень детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, детей участников боевых действий АТО/ООС, поскольку эти дети также пострадали в результате военных действий", - говорится в сообщении.

Таким образом, ВР предложено принять постановление за основу и в целом с такой правкой: "Подпункт 1.1. дополнить словами "а также детей всех участников боевых действий в соответствии с законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Указано, что решение комитета будет отправлено в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который является главным комитетом по рассмотрению указанного постановления.

Напомним, в августе Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила группу вербовщиков детей в незаконные военные формирования на Донбассе. Правоохранители сообщили о подозрении руководителям так называемых военно-патриотических клубов "Спартанцы" и "Амазонки", общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия". Их подозревают в совершении организационного и иного содействия деятельности террористической организации, создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участии в их деятельности.

Как писало РБК-Украина ранее в 2016 году, оккупационная "власть" на Донбассе привлекает несовершеннолетних граждан Украины к террористической деятельности.