В Раде поддержали инициативу ключевых игроков рынка зеленой энергетики по запуску тендеров

Фото: Ольга Белькова (из открытых источников)

В Раде прокомментировали инициативу ключевых игроков рынка возобновляемой энергетики

На сегодняшний день только переход к прозрачным тендерам в сфере возобновляемой энергетики гарантирует миру существенное снижение цен во всех регионах, где были проведены открытые аукционы. Об этом заявила народный депутат Украины из фракции БПП Ольга Белькова, комментируя инициативу ключевых игроков рынка возобновляемой энергетики, которые настаивают на необходимости срочного внедрения законодательных изменений на рынке "зеленой энергетики" Украины.

Напомним, накануне самые крупные профильные ассоциации страны подписали меморандум, который содержит их согласованную позицию по переходу на тендерный механизм стимулирования отрасли, сокращение "зеленых тарифов" и стимулирования малой генерации с чистых источников. Объединения, представляющие 80% рынка "зеленой" энергетики, поддержали доработанные позиции законопроекту №8449.

"Наконец здравый смысл берет верх, и вместо разговоров о "стабильности инвестиционного режима, "зеленые" еще маленькие, никакой проблемы нет" теперь уже очевидно на первый план выходит критическая необходимость перемен, которая признается самими производителями. Это понимают все те, кто уже реально проинвестировали в "зеленую" энергию и те, кто имеют серьезные планы новых инвестиций. В отличие от некоторых романтических защитников "зеленых" инвесторов и спекулянтов, которые получили разрешения на подключение и пытаются дорого продать, стратегические инвесторы, как правило, люди прагматичные и умеют считать. С нынешним "зеленым" тарифом дальнейшее стремительное наращивание "зеленой" генерации приведет либо к стремительному повышению тарифа на э/э для всех потребителей, или к не расчетам с производителями энергии - как "зеленой" энергии, так и других видов генерации", - написала нардеп у себя в Facebook.

Она подчеркнула, что именно только переход к прозрачным тендерным процедурам и "гарантирует сегодня миру существенное снижение цен во всех регионах, где были проведены тендеры".

"Надеюсь на такую же прагматичную поддержку конкретных норм законопроекта, которые должны внести реальную конкуренцию для производителей "зеленой" генерации и как результат существенное снижение предложений цены (тарифа)", - резюмировала парламентарий.

Ранее председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха заявлял, что такая модель позволит принять участие всем желающим и побороться за свою цену. Кроме того, он отмечал, что с каждым, кто пройдет аукцион будет гарантировано подписан договор, а полученная цена на тендере, будет объективной и такой, за которую инвестору будет интересно вкладывать средства в объекты строительства под "зеленые" энергопроекты.

Отметим, среди других предложений, подписанный ассоциациями Меморандум предусматривает согласованную позицию по внедрению новой системы поддержки в законопроекте не позднее 1 января 2020 года, установление порядка проведения аукционов Кабинетом министров Украины и использования в качестве площадки электронной торговой системы ProZorro; снижение действующих "зеленых" тарифов с 2020 г. и отсутствие ретроспективных изменений для действующих объектов ВИЭ.

По заявлениям ключевых игроков "зеленого" рынка, эти инициативы не ухудшают условия для малой генерации - новые условия и аукционная модель будет действовать только для мощностей от 10 МВт, а для объектов ВИЭ до 1 МВт предлагается упрощение системы получения "зеленого" тарифа.