У Раді підтримали ініціативу ключових гравців ринку зеленої енергетики по запуску тендерів

Фото: Ольга Бєлькова (з відкритих джерел)

У Раді прокоментували ініціативу ключових гравців ринку відновлюваної енергетики

На сьогоднішній день тільки перехід до прозорих тендерів у сфері відновлюваної енергетики гарантує світу істотне зниження цін у всіх регіонах, де були проведені відкриті аукціони. Про це заявила народний депутат України з фракції БПП Ольга Бєлькова, коментуючи ініціативу ключових гравців ринку відновлюваної енергетики, які наполягають на необхідності термінового впровадження законодавчих змін на ринку "зеленої енергетики" України.

Нагадаємо, напередодні найбільші профільні асоціації країни підписали меморандум, який містить їх узгоджену позицію щодо переходу на тендерний механізм стимулювання галузі, скорочення "зелених тарифів" та стимулювання малої генерації з чистих джерел. Об'єднання, що представляють 80% ринку "зеленої" енергетики, підтримали допрацьовані позиції законопроекту №8449.

"Нарешті здоровий глузд бере гору, і замість розмов про "стабільність інвестиційного режиму, "зелені" ще маленькі, ніякої проблеми немає" тепер вже очевидно на перший план виходить критична необхідність змін, яка визнається самими виробниками. Це розуміють всі ті, хто вже реально проінвестували в "зелену" енергію і ті, хто мають серйозні плани нових інвестицій. На відміну від деяких романтичних захисників "зелених" інвесторів і спекулянтів, які отримали дозволи на підключення і намагаються дорого продати, стратегічні інвестори, як правило, люди прагматичні і вміють рахувати. З нинішнім "зеленим" тарифом подальше стрімке нарощування "зеленої" генерації призведе або до стрімкого підвищення тарифу на е/е для всіх споживачів, або до не розрахунками з виробниками енергії - як "зеленої" енергії, так і інших видів генерації", - написала нардеп у себе в Facebook.

Вона підкреслила, що саме тільки перехід до прозорих тендерних процедур і "гарантує сьогодні світу істотне зниження цін у всіх регіонах, де були проведені тендери".

"Сподіваюся на таку ж прагматичну підтримку конкретних норм законопроекту, які повинні внести реальну конкуренцію для виробників "зеленої" генерації і як результат істотне зниження пропозицій ціни (тарифу)", - резюмувала парламентарій.

Раніше голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха заявляв, що така модель дозволить взяти участь всім бажаючим і поборотися за свою ціну. Крім того, він відзначав, що з кожним, хто пройде аукціон буде гарантовано підписаний договір, а отримана ціна на тендері, буде об'єктивною і такою, за яку інвестору буде цікаво вкладати кошти в об'єкти будівництва під "зелені" енергопроекти.

Зазначимо, серед інших пропозицій, підписаний асоціаціями Меморандум передбачає узгоджену позицію щодо впровадження нової системи підтримки в законопроекті не пізніше 1 січня 2020 року, встановлення порядку проведення аукціонів Кабінетом міністрів України та використання в якості майданчика електронної торгової системи ProZorro; зниження діючих "зелених" тарифів з 2020 р. і відсутність ретроспективних змін для діючих об'єктів ВДЕ.

За заявами ключових гравців "зеленого" ринку, ці ініціативи не погіршують умови для малої генерації - нові умови і аукціонна модель буде діяти тільки для потужностей від 10 МВт, а для об'єктів ВДЕ до 1 МВт пропонується спрощення системи отримання "зеленого" тарифу.