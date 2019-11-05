В Раде планируют составить план дотаций аграриям на 3-5 лет

В парламенте планируют создать план дотаций аграриям на 3-5 лет. Об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас дотации не стимулирующие и имеют коррупционную подоплеку.

"Позиция комитета в том, что нужно для начала уменьшить коррупционные дотации, а остальное оставить на следующий год. Нам в следующем году нужно сделать план дотаций на три-п'ять лет. Нельзя это делать каждый год. Они у нас сейчас не стимулирующие. Их дают людям, которые в этот год что-то сдают в эксплуатацию - или элеватор, или какую-то переработку", - сказал Сольский.

В комитете рассматривают вариант дотации, которая страхует прибыль от плохих погодных условий.

"Надо рассмотреть такой вариант для дотации, как страхование прибыли или дохода, в частности, от плохих погодных условий. Это хорошая и понятная дотация, которая есть во многих странах, она идет через страховую компанию. И если фермер что-то "химичит", страховая его так вывернет, как ни один правоохранительный орган. Это правильная работающая схема", - сказал глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Кроме того, Сольский спрогнозировал рост цен на землю после снятия моратория. По его словам, цена на землю может вырасти на 20%.

Также он заявил, что после запуска рынка земли 90% договоров о купле-продажи будут касаться тех людей, которые уже арендуют землю.