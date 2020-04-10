В Раде оценили выполнение карантинных мероприятий в регионах

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

В отдельных областях Украины карантин недовыполняется, считают в "Слуге народа"

Карантинные ограничительные мероприятия сейчас недовыполняют в ряде регионов страны. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что Кабинет министров должен проконтролировать, что ОДА используют все мощности для реализации карантинных мероприятий.

"Могу согласиться, что не всегда решения, принимаемые в центре, правильно имплементируются на местах. Сейчас речь идет об использовании областными государственными администрациями тех мощностей, которые создают для них те, кто помогают - и предприниматели, и крупные бизнесмены и то, что государство выделяет. Сейчас по нескольким регионам есть очень серьезное недовыполнение этих мощностей. То есть возможности, есть финансы, есть ресурсы. Но не всегда хватает способности какие-то действия делать. Я думаю, что правительство будет держать эту ситуацию на контроле и эти меры будут осуществлены", - заявил Корниенко.

В то же время, депутат признал, что не все решения местных советов во времена карантина являются конституционными. Однако они являются направленными на предотвращение распространения болезни территорией страны

"Действительно, многие идеи идут снизу вверх. Кто на местном уровне это имплементирует, кто перекрыл дорогу, кто сделал дополнительные карантинные меры. К сожалению, не все эти решения местных советов являются конституционными и законными. Но мы пока не видим больших попыток их оспорить. Ведь они направлены на сохранение жизни людей. Это самое важное в той ситуации, в которой мы оказались", - добавил Корниенко.

Напомним, Министерство здравоохранения провело в Николаевской области спецоперацию, чтобы исследовать феномен отсутствия заболеваемости на коронавирус. В частности, были отправлены образцы материала, взятого в заболевших пневмонией, в другие лаборатории. В лабораториях не подтвердили наличие инфекции. Однако была выявлена проблема в самом алгоритме исследования.