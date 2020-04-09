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Полиция не будет выгонять из церквей нарушителей карантина, - Клименко

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 23:01
Полиция не будет выгонять из церквей нарушителей карантина, - Клименко
Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)

Полиция разрешила проведение богослужений с участием не более 10 человек

Правоохранители не будут выгонять из церквей лиц, которые будут нарушать карантинные нормы, введенные из-за вспышки коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Национальной полиции Игоря Клименко для "Интерфакс-Украина".

По словам Клименко, полиция разрешила проводить богослужения с участием не более 10 человек. При этом без маски на богослужении может находиться только священнослужитель.

"Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, проводят богослужения, на богослужении находится не более 10 лиц. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуал требует этого", - пояснил он.

Кроме того, после проведения богослужения в большую церковь могут заходить сразу 2 человека, если церковь маленькая, то только по одному. Однако полиция не будет проверять соблюдение норм внутри храмов, но будет вмешиваться в случае возникновения конфликтных ситуаций.

"Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять. Если будут грубые нарушения закона - будем реагировать согласно наших полномочий", - добавил Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что Православная церковь Украины отказалась от проведения массовых освящений во время Пасхальных праздников в храмах и на их территории. В небольших населенных пунктах освящение будет происходить по месту жительства мирян.

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