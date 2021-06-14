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В Раде оценили возможность отставок в Кабмине

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 10:04
В Раде оценили возможность отставок в Кабмине Фото: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Раде считают, что пока отставок в Кабинете министров Украины не будет. Но ситуация может измениться осенью.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

На вопрос о том, грозит ли кому-то из министров отставка, он ответил: "Давайте к осени уже без передряги. Мы с Арахамией пообещали, что к осени будет все спокойно".

Отметим, в мае Рада назначила первого вице-премьера - министра развития экономики Алексея Любченко.

До этого Верховная рада уволила министра экономики Игоря Петрашко после того, как он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Также в Кабмине сменили министра здравоохранения Украины. Вместо Максима Степанова, стал Виктор Ляшко, который до этого был главным санитарным врачом.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины возглавил Александр Кубраков.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

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