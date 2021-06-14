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У Раді оцінили можливість відставок в Кабміні

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 10:04
У Раді оцінили можливість відставок в Кабміні Фото: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У Раді вважають, що поки відставок в Кабінеті міністрів України не буде. Але ситуація може змінитись восени.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

На питання про те, чи комусь з міністрів загрожує відставка, він відповів: "Давайте до осені вже без колотнечі. Ми з Арахамією пообіцяли, що до осені буде все спокійно".

Зазначимо, у травні Рада призначила першого віце-прем'єра - міністра розвитку економіки Олексія Любченка.

До цього Верховна рада звільнила міністра економіки Ігоря Петрашка після того, як він написав заяву про відставку за власним бажанням.

Також в Кабміні змінили міністра охорони здоров'я України. Замість Максима Степанова, став Віктор Ляшко, який до цього був головним санітарним лікарем.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України очолив Олександр Кубраков.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав умову відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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