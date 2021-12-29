В Раде допускают изменение системы выборов и возврат мажоритарки

В команде президента Владимира Зеленского задумались над возможностью вернуть смешанную систему выборов с мажоритарными округами, отмененную в конце 2019 года. Переход к модели с открытыми списками больше не кажется "Слуге народа" хорошей идеей.

Так, глава фракции монобольшинства Давид Арахамия предположил, что за возвращение смешанной системы по мажоритарке в Раде наберется более 300 голосов.

Информированный собеседник среди мажоритарщиков уверяет, что ни одной прямой задачи или просьб от ОП не поступало. Но "Слуга народа" якобы дала авторам понять, что не против того, чтобы такой законопроект появился.

"Они хотят прощупать почву, общественное настроение. Если не будет отрицательной реакции, тогда есть шанс, что они решат вернуть смешанную систему", - сказал изданию собеседник.

Как пояснил РБК-Украина Михаил Подоляк, ОП не участвует в дискуссии о том, какая система выборов должна быть. Он уточнил, если эти разговоры выйдут на более широкий уровень, то в президентской команде смогут сформулировать свою позицию.

Один из авторов законопроекта - Дмитрий Лубинец - говорит, что консультации с монобольшинством или другими фракциями не проводились. Депутаты решили предложить эту инициативу, потому что, по их мнению, смешанная система больше отвечает интересам избирателей.

"Я представляю 128 тысяч избирателей. А по новой системе я должен представлять более миллиона. Физически объездить весь избирательный округ, по новому законодательству - это вся область, невозможно. Кандидаты в народные депутаты будут работать только в крупных городах, где проживает 60% избирателей. Как результат, в следующем парламенте будут представители только крупных городов", - пояснил изданию Лубинець.

По его словам, система открытых списков делает депутатов подотчетными к партийному руководству, а избирательную квоту, заложенную новым законодательством, никто из кандидатов не сможет набрать.

Лубинец прогнозирует, что их законопроект может быть вынесен в зал "через 3-4 месяца", если в депутатском корпусе будет найден консенсус по изменению избирательной системы.