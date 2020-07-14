В Раде оценили вероятность отставки Кабмина перед местными выборами

Фото: Дмитрий Наталуха (РБК-Украина)

Возможен всплеск популярности в связи с увольнением правительства будет минимальным

В Украине сейчас непростая ситуация, правительство уже несколько месяцев противостоит "коронакризису". Об отставке Кабинета министров говорить рано.

Об этом заявил в интервью глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Он считает, что возможный всплеск популярности в связи с увольнением правительства будет минимальным.

"Ведь у правительства какого-то чрезвычайного антирейтинга нет", - добавил он.

Напомним, в Раде говорили, что сейчас нет перспектив отставки правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем, потому что глава украинского Кабинета министров усердно работает.

Отметим, что отставку правительства Шмыгаля перед местными выборами в октябре этого года не исключал источник РБК-Украина в "Слуге народа".

Кроме того, премьер Шмыгаль назвал обстоятельства, при которых он готов подать в отставку.