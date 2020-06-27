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В Раде не видят перспектив отставки правительства Шмыгаля

Новости » Политика     27.06.2020 - 21:19
В Раде не видят перспектив отставки правительства Шмыгаля
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Стефанчук считает, что премьер старательно работает

Сейчас нет перспектив отставки правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Глава украинского Кабинета министров усердно работает.

Об этом заявил вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью Радио Свобода.

Стефанчук напомнил об оперативной реакции Шмыгаля на паводки, охватившие западные области Украины.

"И даже то, как он сразу в тот же день выехал на паводки на Закарпатье и уже даже там руководит штабом, то это абсолютно нормальная реакция", - отметил он.

Отметим, недавно Верховная рада окончательно не поддержала программу украинского правительства на ближайший год. Поскольку программа правительства не была проголосована, Кабмин Шмыгаля не имеет годового иммунитета и может быть отправлен в отставку.

Отставку правительства Шмыгаля перед местными выборами в октябре этого года не исключал источник РБК-Украина в "Слуге народа".

Кроме того, премьер Шмыгаль назвал обстоятельства, при которых он готов подать в отставку.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины правительствоРуслан СтефанчукДенис Шмыгаль
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