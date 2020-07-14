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У Раді оцінили ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами

Київ, Вівторок 14 липня 2020 09:10
У Раді оцінили ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами
Фото: Дмитро Наталуха (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Можливий сплеск популярності у зв'язку зі звільненням уряду буде мінімальним

В Україні зараз непроста ситуація, уряд уже кілька місяців протистоїть "коронакризі". Про відставку Кабінету міністрів говорити зарано.

Про це заявив в інтерв'ю голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Він вважає, що можливий сплеск популярності у зв'язку зі звільненням уряду буде мінімальним.

"Адже в уряду якогось надзвичайного антирейтингу немає", - додав він.

Нагадаємо, у Раді говорили, що наразі немає перспектив відставки уряду на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем, бо очільник українського Кабінету міністрів старанно працює.

Зазначимо, відставку уряду Шмигаля перед місцевими виборами у жовтні цього року не виключало джерело РБК-Україна у "Слузі народу".

Крім того, прем'єр Шмигаль назвав обставини, за яких він готовий подати у відставку.

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