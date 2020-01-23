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Арахамия: если бы Зеленский поддержал увольнение Гончарука, в Раде бы нашлись голоса

Новости » Политика     23.01.2020 - 11:07
Арахамия: если бы Зеленский поддержал увольнение Гончарука, в Раде бы нашлись голоса
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарий подчеркнул, что все пытались найти нормальный путь разрешения ситуации

Верховная Рада могла бы уволить премьер-министра Алексея Гончарука, если бы президент Владимир Зеленский дал на это согласие. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью изданию "Украинская правда".

Он отметил, что после заявления Гончарука, которое он подал президенту, Арахамия общался с премьером. Также с ним разговаривал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы", - сказал Арахамия.

Парламентарий подчеркнул, что все пытались найти нормальный путь решения ситуации.

Напомним, ранее глава правительства Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Премьер написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой.

Так, в Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Как писало РБК-Украина, представитель правительства в Верховной раде Елена Шуляк подчеркивала, что президент не будет подписывать заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, поскольку этот вопрос должен рассматривать парламент.

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Новости Украины Алексей ГончарукДавид Арахамия
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