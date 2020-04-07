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У Раді оцінили реальність закладеного до бюджету курсу гривні

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 11:19
У Раді оцінили реальність закладеного до бюджету курсу гривні
Фото: Володимир Цабаль (goloszmin.org)

Курс на рівні 29 гривень за долар виглядає оптимістичним на тлі карантину

Якщо карантин в Україні триватиме ще 2-3 місяці, закладений Кабінетом міністрів курс у 29 гривень за долар може виявитися оптимістичним. Про це заявив секретар комітету Верховної ради з питань бюджету, нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за нинішніх карантинних заходів закладений в бюджеті-2020 курс гривні може виявитися оптимістичним.

"Я скоріше погоджуся з тими експертами, які говорять, що 29 - це оптимістично. Якщо карантинні заходи будуть спрямовані в більш гнучкому та економічно виправданому напрямку. Тобто якщо ці заходи будуть дозволяти економіці працювати без порушення епідеміологічних норм, тоді 29-30 це може бути досить реальний курс", - заявив Цабаль.

Він також зазначив, що курс буде залежати від двох речей.

"Від того, наскільки сильно буде використовуватися НБУ для фінансування бюджету. Зараз виглядає так, що фінансування Нацбанком бюджету не збільшено. Там на рівні 40-42 млрд гривень залишилося. Це добре, це означає, що не буде додаткового навантаження на курс. А друге - від рівня зупинки економіки", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні.

На 7 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар.

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