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В Раде отреагировали на выступление жены члена набсовета УЗ в Москве

Автор: РБК-Украина

Гастроли в Москве жены члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко - недопустимы. Эта ситуация должна быть расследована правоохранительными органами.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

"Аморально, когда украинские артисты развлекают публику в Москве в то время, как Россия ведет кровопролитную войну против Украины", - написал нардеп.

В то же время он заявил, что это не первая поездка жены Лещенко на концерты в Москву. Также он утверждает, что она часто ездит в аннексирован Россией Крым.

"По моим данным, Настя Топольская по несколько раз в год посещает оккупированный Россией Крым. В частности, 23 и 27 февраля 2019 года она пересекала пункт пропуска Чонгар. Повторная поездка в оккупированный Крым жены Лещенко состоялась 20-24 сентября 2019 года", - указал Наливайченко.

По его мнению, посещение временно оккупированной Россией территории Украины во время войны должны быть тщательно расследованы компетентными правоохранительными органами.

Напомним, ранее сообщалось, что 8-9 мая Анастасия Топольська будет выступать в московском клубе "Мутабор".

Ранее Временная следственная комиссия по УЗ, которую создала Верховная рада признала неудовлетворительной работу наблюдательного совета, членом которого является Сергей Лещенко.

Как известно, УЗ в 2020 году получила 11,9 млрд чистых убытков.

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