У Раді відреагували на виступ дружини члена наглядової ради УЗ в Москві

"Аморально, коли українські артисти розважають публіку в Москві у той час, як Росія веде кровопролитну війну проти України", - написав нардеп.

Водночас він заявив, що це не перша поїздка дружини Лещенка на концерти у Москву. Також він стверджує, що вона часто їздить у анексований Росією Крим.

"За моїми даними, Настя Топольська по кілька разів на рік відвідує окупований Росією Крим. Зокрема, 23 та 27 лютого 2019 року вона перетинала пункт пропуску Чонгар. Повторна поїздка до окупованого Криму дружини Лещенка відбулася 20-24 вересня 2019 року", - вказав Наливайченко.

На його думку, відвідини тимчасово окупованої Росією території України під час війни мають бути ретельно розслідувані компетентними правоохоронними органами.