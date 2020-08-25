ru
ua

В Раде отреагировали на письмо Кравчука о местных выборах на Донбассе

Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Верховная рада не поддержит ультиматум России

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отправил в Верховную раду письмо относительно изменения постановления о местных выборах на Донбассе. В парламенте отреагировали.

Об этом сказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков во время брифинга после внеочередного заседания парламента.

Он подтвердил, что письмо действительно прислали в парламент.

"Это не постановление, но по состоянию на конец прошлой недели оно поступило, оно было расписано на комитет. Насколько мне известно, заседания комитета, где оно будет рассматриваться не было", - отметил он.

Самые читаемые новости

По словам Разумкова, Верховная рада не поддержит ультиматум России.

"Я являюсь сторонником того, чтобы выборы происходили, но мы должны исходить из того, возможно ли обеспечить условия", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия угрожает заблокировать обмен пленными, разминирование и работу нормандского формата в случае отказа Украины проводить выборы на территории оккупированных территорий.

Напомним, Кравчук разъяснил свое обращение к Раде относительно постановления о местных выборах.

Отметим, 20 августа Леонид Кравчук направил в Верховную раду обращение с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах и закона о местном самоуправлении.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КравчуквыборыДонбасс