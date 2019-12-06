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В Раде отказались от скандальной правки по декларации Богдана

Новости » Политика     06.12.2019 - 13:41
В Раде отказались от скандальной правки по декларации Богдана
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Правка предполагала, что Богдан будет подавать декларации только с 2021 года

Комитет Рады по вопросам организации государственной власти отказался от правки, которая разрешала главе Офиса президента Андрею Богдану не подавать декларацию в 2020. Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Радио Свобода".

По его словам, правку решили отклонить из-за общественного резонанса.

"Когда мы эту правку разрабатывали, ее лично я вносил. Я консультировался с одним антикоррупционщиком, я не сам ее придумал. Я не знаю, этично ли сейчас фамилии называть. Затем мы послушали разные позиции и увидели определенные угрозы принятия этой нормы", - заявил Корниенко.

Отметим, в правке 287 к законопроекту №2260 предлагалось разрешить главе Офиса президента, его заместителям и патронатной службе начать подавать электронные декларации в 2021 году.

Напомним, ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что Богдан, первый заместитель и заместитель руководителя Офиса президента Украины должны подавать декларацию о доходах.

Отметим, ранее программа "Схемы" выпустила расследование, в котором говорится, что Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) как журналист телеканала "1+1".

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