В Раде объяснили причины большого количества поправок к законопроекту “О банках” 

В законопроект о банковской деятельности внесено 16 тысяч правок в связи с тем, что он противоречит нескольким статьям Конституции. Об этом заявила председатель подкомитета комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады, нардеп от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк в эфире канала “Рада”, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, данный законопроект является антиконституционным.

“Этот законопроект является антиконституционным. Он противоречит нескольким статьям Конституции. Напрямую он противоречит 58-й статье Конституции, которая говорит, что закон не имеет обратной силы если речь не идет об улучшении прав граждан. Он противоречит Конвенции по правам человека о том, что человек имеет право владеть своим имуществом”, - заявила Василевская-Смаглюк

Так, она объяснила почему стала автором более тысячи поправок к законопроекту о банковской деятельности.

“Что касается поправок. Поскольку законопроект затрагивает и кодекс административного судопроизводства, это и Хозяйственный кодекс, и другие кодексы, то я бы хотела привести этот проект в соотношение с действующими кодексами. Там есть принципиальные правки, есть технические и есть редакционные. Принципиальные это те, которые противоречат 58-й статьи Конституции. Там еще есть несколько важных поправок, которые не балансируются с нынешним законом “О Нацбанке”...”, - добавила депутат.

По ее словам, все представленные в проект 16 тысяч поправок должны рассмотреть в профильном комитете.

“Что касается этих поправок, то сначала они должны быть рассмотрены в профильном комитете по вопросам финансов и банковской деятельности. Конечно, мы должны обсудить сначала правки на комитете. После этого они выйдут в зал. Главное, чтобы это было в рамках закона, в рамках регламента”, - заявила Смаглюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в законопроект о банках №2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок. Такая цифра является абсолютным рекордом украинского парламента.

Как писало РБК-Украина, 31 марта ВР приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.