В Раде объяснили, кто может претендовать на льготы на растаможку "евроблях"

Льготы на растаможку авто на еврономерах - "евроблях" могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан. Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко".

Нардеп подчеркнула, что требования представителей движения "Авто Евро Сила" к Верховной раде отменить акциз на ввозимый в Украину автотранспорт и отсрочить введение штрафных санкций не могут быть выполнены.

"Срок проведения акции абсолютно неуместен. Она не может привести ни к какому результату. За период льготного растаможивания, который длился 180 дней, было уместно обращаться к нашему комитету и обсуждать возможные компромиссные решения. Но таких встреч не происходило... Это (льготы, - ред .) касается людей, которые приобрели автомобиль исключительно по большой необходимости. Это люди с инвалидностью, опекуны лиц с инвалидностью и многодетные семьи, которым негде найти деньги для таможенного оформления авто", - отметила парламентарий.

Южанина сообщила, что обратилась к Министерству финансов и Министерству социальной политики с предложением рассмотреть возможность помощи социально незащищенным категориям граждан решить проблему растаможки авто.

"На этапе принятия закона этих исключений делать нельзя было, поскольку льготами воспользовались те, кто вообще не хочет платить никаких платежей... Сейчас нет никакой необходимости продлевать сроки особого периода, тем более, что это невозможно сделать. 24 мая заканчивается период использования нерастаможенного авто без применения штрафных санкций", - отметила глава комитета.

Напомним, ранее Южанина анонсировала, что налоговый комитет может подготовить определенные льготы при растаможке авто на иностранной регистрации ("евроблях"). Она подчеркивала, что в комитете задумались, как помочь тем, кто не имеет реальной возможности растаможить автомобиль при том, что авто крайне необходимо.

Как писало РБК-Украина ранее, льготный период растаможки авто на иностранной регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.

Так, за время льготного периода таможни оформили 218 тыс. транспортных средств.