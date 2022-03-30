В Раде объяснили алгоритм компенсации потерянного жилья. Речь идет не о средствах

"Государство готовится обеспечивать украинцев компенсацией за повреждение и уничтожение их жилья во время войны. В частности, речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. метров, а не денег. Соответствующий законопроект №7198, разработанный парламентом совместно с правительством и по инициативе президента, уже зарегистрирован в ВР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для компенсации потерянного жилья стоит зарегистрироваться через приложение "Дія". Это могут сделать граждане Украины, которые являются собственниками жилых помещений, которые были разрушены или повреждены.

"Это позволит государству уже сейчас начать работать и просчитывать расходы на восстановление жилья, в частности речь идет о сотнях миллиардов гривен", - отметила Шуляк.

Она добавила, что люди смогут выбрать город, где хотят поселиться, и получить соответствующее жилье с такими же характеристиками.