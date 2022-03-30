ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде объяснили алгоритм компенсации потерянного жилья. Речь идет не о средствах

Новина українською →
Украина, Среда 30 марта 2022 18:21
В Раде объяснили алгоритм компенсации потерянного жилья. Речь идет не о средствах Фото: украинцы, потерявшие жилье, получат компенсации (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Верховной Раде работают над законопроектом о компенсации украинцам потерянного во время войны жилья. Граждане получат жилую площадь, а не средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Государство готовится обеспечивать украинцев компенсацией за повреждение и уничтожение их жилья во время войны. В частности, речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. метров, а не денег. Соответствующий законопроект №7198, разработанный парламентом совместно с правительством и по инициативе президента, уже зарегистрирован в ВР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для компенсации потерянного жилья стоит зарегистрироваться через приложение "Дія". Это могут сделать граждане Украины, которые являются собственниками жилых помещений, которые были разрушены или повреждены.

"Это позволит государству уже сейчас начать работать и просчитывать расходы на восстановление жилья, в частности речь идет о сотнях миллиардов гривен", - отметила Шуляк.

Она добавила, что люди смогут выбрать город, где хотят поселиться, и получить соответствующее жилье с такими же характеристиками.

Напомним, что переселенцы смогут получить по 2 тысячи гривен. На эту программу правительство выделило 10 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Верховная рада
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле