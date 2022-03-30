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У Раді пояснили алгоритм компенсації втраченого житла. Йдеться не про кошти

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Україна, Середа 30 березня 2022 18:21
У Раді пояснили алгоритм компенсації втраченого житла. Йдеться не про кошти Фото: українці, що втратили житло, отримають компенсації (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Верховній Раді працюють над законопроектом щодо компенсації українцям втраченого під час війни житла. Громадяни отримають житлову площу, а не кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Держава готується забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення їхнього житла під час війни. Зокрема, йдеться про надання житлової площі з обмеженням до 150 кв. метрів, а не грошей. Відповідний законопроект №7198, розроблений парламентом спільно з урядом та за ініціативи президента, вже зареєстрований у ВР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для компенсації втраченого житла варто зареєструватися через застосунок "Дія". Це можуть зробити громадяни України, які є власниками житлових приміщень, що були зруйновані або пошкоджені.

"Це дозволить державі вже зараз почати працювати та прораховувати витрати на відновлення житла, зокрема йдеться про сотні мільярдів гривень", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що люди зможуть обрати місто, де хочуть поселитися, та отримати відповідне житло з такими ж характеристиками.

Нагадаємо, що переселенці зможуть отримати по 2 тисячі гривень. На цю програму уряд виділив 10 млрд гривень.

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