В Раде обвинили бизнесмена Тедера во вмешательстве в работу органов прокуратуры в Украине

Эстонского бизнесмена Хиллара Тедера обвинили в возможной попытке вмешиваться в работу украинской прокуратуры, а также во влиянии на формирование общественной позиции эстонских властей в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Слуги народа" Александра Дануцы в Facebook.

По его словам, Офис генерального прокурора будет расследовать данный факт, ведомости об этом будут внесены в ЕРДР.

"Выясняется, что Тедер переписывался длительное время с главой офиса президента Эстонии и фактически раздавал ему команды на тему куда идти, что делать, о чем говорить и с кем. Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти - хорошо спланированный эстонский гамбит. Эта переписка должна быть внимательно изучена украинскими и эстонскими правоохранителями - я уверен. В ней много чего неожиданного. Например, Тедер просит совет у бывшего (по состоянию на данную минуту) главы офиса президента Эстонии Tiit Riisalo на тему имеет ли смысл предложить экс-генпрокурору Луценко взятку, чтоб тот был максимально мотивирован помочь эстонской стороне", - пишет Дануца.

По его словам, общественные деятели передали ему материалы из электронной почты Тедера, которую при расследовании другого уголовного производства изучала Служба безопасности Украины.

Напомним, Хиллар Тедер является основателем Arricano Real Estate Plc, управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине. В июне 2020 года он обратился к президенту Зеленскому с призывом вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг столичного ТРЦ Sky Mall.

В июле 2020 года стало известно, что бизнесмен Иван Фурсин выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве, который за долги перешел в банк "Пивденный", что подтвердлили и в Arricano, и у партнера Хедера Андрея Адамовского.

В мае 2021 года сообщалось, что эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc направили президенту Украины и Минюсту сообщение об инвестиционном споре с требованием возмещения 750 млн долл. из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Отмечалось, что компания не является стороной в данном сообщении, при этом иск инициировано от имени некоторых нынешних и бывших акционеров компании, а если спустя 6 месяцев стороны не договорятся будет подано заявление в Международный арбитраж.

При этом во время визитов эстонского президента Керсти Кальюлайд та неоднократно указывала, что Украина не готова к вступлению в ЕС и далека от этого, а также призывала иностранных инвесторов не рассматривать Украину в качестве направления для инвестиций.