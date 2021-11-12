У Раді звинуватили бізнесмена Тедера у втручанні в роботу органів прокуратури в Україні

Естонського бізнесмена Хіллара Тедера звинуватили у можливій спробі втручатися у роботу української прокуратури, а також у впливі на формування суспільної позиції естонської влади щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дануци у Facebook.
За його словами, громадські діячі передали йому матеріали з електронної пошти Тедера, яку під час розслідування іншого кримінального провадження вивчала Служба безпеки України.
"З'ясовується, що Тедер переписувався тривалий час з головою офісу президента Естонії і фактично роздавав йому команди на тему куди йти, що робити, про що говорити і з ким. Усі ці висловлювання офіційних осіб на адресу українських органів влади - добре спланований естонський гамбіт. Це листування має бути уважно вивчене українськими та естонськими правоохоронцями - я впевнений.У ньому багато чого несподіваного. Наприклад, Тедер просить пораду у колишнього (станом на дану хвилину) голови офісу президента Естонії Tiit Riisalo на тему чи має сенс запропонувати екс-генпрокурору Луценку хабар, щоб той був максимально мотивований допомогти естонській стороні", - пише Дануца.
За його словами, Офіс генерального прокурора розслідуватиме цей факт, відомості про це будуть внесені до ЄРДР.
Нагадаємо, Хіллар Тедер є засновником Arricano Real Estate Plc, керуючої компанії та девелопера низки торгово-розважальних центрів (ТРЦ) в Україні. У червні 2020 року він звернувся до президента Зеленського із закликом втрутитися в ситуацію, що склалася довкола столичного ТРЦ Sky Mall.
У липні 2020 року стало відомо, що бізнесмен Іван Фурсін викупив ТРЦ Sky Mall у Києві, який за борги перейшов до банку "Південний", що підтвердили і в Arricano, і у партнера Хедера Андрія Адамовського.
У травні 2021 року повідомлялося, що естонські акціонери Arricano Real Estate Plc направили президенту України та Мін'юсту повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою відшкодування 750 млн доларів через втрату ТРЦ Sky Mall у Києві.
Наголошувалося, що компанія не є стороною в даному повідомленні, при цьому позов ініційовано від імені деяких діючих та колишніх акціонерів компанії, а якщо через 6 місяців сторони не домовляться буде подано заяву до Міжнародного арбітражу.
При цьому під час візитів естонського президента Керсті Кальюлайд та неодноразово вказувала, що Україна не готова до вступу до ЄС і далека від цього, а також закликала іноземних інвесторів не розглядати Україну як напрям для інвестицій.