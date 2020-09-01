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В Раде не обсуждаются проекты об амнистии на Донбассе, - Монастырский

Киев, Вторник 01 сентября 2020 17:59
В Раде не обсуждаются проекты об амнистии на Донбассе, - Монастырский
Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

На сегодня в Верховной раде Украины не обсуждаются законопроекты об амнистии боевиков на Донбассе. При этом не может идти речи о всеобщей амнистии.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Опасные маневры: что означают заявления Фокина по Донбассу".

Отметим, ранее первый замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию боевиков. Однако амнистия априори не может распространяться на причастных к военным и прочим тяжелым преступлениям.

В комментарии РБК-Украина глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский рассказал, что в его комитете не обсуждаются никакие варианты законопроекта об амнистии. Он также подтвердил, что для военных преступников не может быть исключений.

"По законодательству такие преступления не имеют срока давности, и независимо от воли Украины, те, кто совершал убийства, пытки, мародерство, должны быть привлечены к ответственности, рано или поздно, украинским или международным правосудием", - заявил Монастырский.

Он добавил, что остальные параметры такого законопроекта уже будут являться предметом политических договоренностей.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявления Фокина об амнистии на Донбассе не являются официальной позицией Украины.

Глава представительства президента в Крыму Антон Кориневич заявлял, что 95% людей на оккупированных территориях не понесут уголовного наказания в рамках переходного правосудия.

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Новости Украины ДонбассамнистияДенис Монастырский
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