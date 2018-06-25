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У Раді обговорять питання соціалізації ромів в Україні, - Геращенко

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 15:02
Фото: роми (twitter.com/lvivtoday_)
Фото: роми (twitter.com/lvivtoday_)

У профільному комітеті Ради проаналізують резолюції ПАРЄ, що стосуються захисту прав ромів

У Верховній раді запропонували провести комітетські слухання, на яких обговорять питання соціалізації ромських таборів в Україні. Про це повідомила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

"Запропоную профільному комітету ВР з прав людини провести комітетські слухання (я до них радо доєднуюся), на яких варто разом з неурядовими організаціями, офісом обмудсмена і органами влади проаналізувати резолюції ПАРЄ, що стосуються захисту прав ромів, рекомендації цих резолюцій, й обговорити питання програм соціалізації ромів", - написала Геращенко у  Facebook.

Також віце-спікер засудила напади на табори ромів у Києві та Львові.

"Впевнена, що правоохоронці органи і спеціальні служби мають поставитися до цих випадків дуже серйозно, й покарати не лише винних у самих нападах, а й ретельно дослідити і виявити, хто за цим стоїть, за цими планомірно, як за графіком повторюваними, жорстокими провокаціями. Це атака не лише на ромські табори, а на права людини і на міжнародний імідж України як правової держави, де немає місця ксенофобії і расизму в будь-яких проявах", - заявила Геращенко.

 

Публічно засуджую напади на табори ромів у Києві і Львові . Впевнена, що правоохоронці органи і спеціальні служби...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо,  раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що за нападом на поселення ромів у Львові може стояти Російська Федерація.

Додамо, 23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь". 

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Теги публікації: ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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