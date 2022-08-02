В Раде обратились к президенту и генпрокурору с просьбой защитить бизнес от давления ГБР и прокуроров

"В июне 2022 года Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство (№62022000000000414) злоупотребление служебным положением представителями Государственной налоговой службы Украины и возможного уклонения от уплаты налогов группой предприятий. Указанное уголовное производство было зарегистрировано на полностью выдуманных основаниях (...) При этом преступление по уклонению от уплаты налогов в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины подследственный Бюро экономической безопасности Украины, но ни ГБР, ни прокуратуру это не волнует. После этого ГБР не предпринимает никаких логических мер по выявлению фактов превышения служебным положением налоговиками. Зато ГБР сразу начинает прессовать группу предприятий (...) Проходят обыски, изымаются товары этих предприятий стоимостью несколько миллионов гривен", - говорится в обращении.

В документе также указано, что товар предприятий был изъят незаконно, ведь он не является вещественным доказательством по делу. На момент изъятия определения суда, которое позволяло бы это сделать, у ГБР не было.

"После изъятия прокурор обращается в суд, но получает отказ в наложении ареста. Однако товар продолжает оставаться у ГБР", - добавляет нардеп.

В результате деятельность предприятий была полностью парализована, почти 500 человек остались без работы. В прошлом году компании заплатили более 100 млн грн налогов в бюджеты разных уровней.

"Мы уверены, что такие действия ГБР вместе с сотрудниками Офиса генпрокурора - исключительно заказное уничтожение бизнеса. Такие действия противоречат вашей позиции, как президента Украины, и сильно бьют по имиджу страны и рейтингу нашей властной команды. (...) Просим вас обратить внимание на незаконные действия ГБР и работников Офиса генерального прокурора, предоставить уполномоченным государственным органам поручение расследовать данную ситуацию", - сказано в обращении.

Кроме Мазурашу, документ также подписали народные депутаты Александр Федиенко, Олег Марусяк, Максим Ткаченко, Валерий Колюх, Игорь Васильев, Денис Герман, Максим Павлюк, Богдан Торохтий, Артем Черноморов, Руслан Горбенко, Людмила Марченко, Сергей Бунин, Андрей Богданец и Николай Галушко.