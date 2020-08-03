В Раде назвали условие для вынесения языкового вопроса на референдум

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал условие для вынесения языкового вопроса на референдум. По его словам, для этого необходимо собрать 3 миллиона подписей.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

Так, Стефанчуку задали вопрос, возможно ли при помощи референдума изменить закон о языках.

"Законопроект о всеукраинском референдуме прописан не для внесения изменений и дополнений, а исключительно на отмену закона или отдельных его частей. Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать 3 млн подписей избирателей", - объяснил вице-спикер.

Напомним, Конституционный суд Украины во вторник, 7 июля, начал рассматривать конституционность "языкового" закона.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что данный закон требует изменений; в парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Так, ранее глава Рады анонсировал, что парламент рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.