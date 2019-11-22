В Раде назвали сроки принятия законов о референдуме и рынке земли

Закон о рынке земли будет принят в декабре, а о референдуме - в январе-феврале 2020 года. Об этом в интервью НВ рассказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, сроки по закону о рынке земли зависят от того, как комитет успеет внести все правки.

"Это может быть либо с 2 декабря, или 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть", - отметил Корниенко.

Он также подчеркнул, что референдум о продаже земли иностранцам пройдет только после принятия пакета законов о народовластии.

"Поэтому - примерно январь-февраль следующего года. Тогда и запланируем", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что надеется на открытие рынка земли в Украине для немецких фермеров.

В то же время в случае принятия закона рынок земли откроется не раньше 1 октября 2020 года. По словам уполномоченного президента Украины по вопросам земли Романа Лещенко, латифундий и иностранцев на рынке не будет.

"Будут соответствующие ограничения, чтобы не допустить. Президент взял на себя инциативу, внесут соответствующие изменения", - отметил он.