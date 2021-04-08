В Раде назвали "признаком коррупции" премии в 50% оклада членам НКРЭКУ 

Решение руководства тарифной комиссии НКРЭКУ выписать самим себе премии в размере 50% оклада является наглядным примером коррупции.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в Telegram-канале.

"Счета за коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом выросли минимум в полтора раза. Фракция СН месяц трусила как грушу Кабмин, министров, НКРЭКУ, пытаясь этот рост сдержать. И вдруг, самопремирование. Скажите, а это не коррупция, выписать премии самим себе?" - написал нардеп.

Средняя премия за I квартал 2021 года на каждого отдельного члена НКРЭКУ, согласно решению от 7 апреля, составила 250 тыс. грн.

Согласно пояснительной записке к решению о выплате премии, она обусловлена необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд" членов НКРЭКУ.

Такие премии НКРЭКУ выписывает себе каждые 3 месяца в течение последних полутора лет.

Последняя выплата произошла в начале февраля по 205-225 тыс. грн в соответствии с решением комиссии от 16 декабря 2020 года.

