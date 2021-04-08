У Раді назвали "ознакою корупції" премії до 50% окладу членам НКРЕКП

Рішення керівників тарифної комісії НКРЕКП виписати самим собі премії у розмірі 50% окладу є наочним прикладом корупції.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський у Telegram-каналі.

"Рахунки за комунальні послуги у порівнянні з минулим роком виросли мінімум у півтора рази. Фракція СН місяць трусила як грушу Кабмін, міністрів, НКРЕКП, намагаючись стримати це зростання. І раптом, самопреміювання. Скажіть, а це не корупція, виписати премії самим собі?" - написав нардеп.

Середня премія за I квартал 2021 року на кожного окремого члена НКРЕКП, згідно з рішенням від 7 квітня, склала 250 тис. грн.

Згідно з пояснювальною запискою до рішення про виплату премії, вона обумовлена необхідністю стимулювати високоінтелектуальна праця" членів НКРЕКП.

Такі премії НКРЕКП виписує собі кожні 3 місяці протягом останніх півтора року.

Остання виплата відбулася на початку лютого по 205-225 тис. грн згідно з рішенням комісії від 16 грудня 2020 року.