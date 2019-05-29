В Раде назвали новую дату съезда партии Порошенко

Съезд партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" пройдет в следующий четверг, 6 июня. Об этом в кулуарах парламента заявил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, съезд "Европейской солидарности" запланирован на 6 июня. Ожидается, что на нем в партию примут часть действующих нардепов от "Народного фронта".

Напомним, на прошлой неделе сам Порошенко заявлял, что съезд его партии пройдет 31 мая. Он также не исключил, что может возглавить избирательный список политической силы на досрочных парламентских выборах.

В то же время источники РБК-Украина в его окружении сообщили, что Порошенко может отказаться от депутатского мандата. Отметим, из майского соцопроса группы "Рейтинг" следует, что за его партию готовы проголосовать 9% респондентов из числа определившихся. Отталкиваясь от этих цифр, по ее спискам может зайти примерно 25-30 человек.

Предполагается, что в список "Европейской солидарности", кроме Петра Порошенко, могут войти нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий и замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.