В Раде назвали министров, к которым есть претензии

В Верховной раде больше всего претензий к работе министров образования Сергея Шкарлета, здравоохранения Максима Степанов, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной. При этом позиции премьер-министра Дениса Шмыгаля в парламенте оценивают как достаточно уверенные.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров".

Относительно претензий к Шкарлету, то в "Слуге народа" считают, что он недостаточно активно лоббирует интересы министерства, а также, что он активно продвигает интересы высшей школы в ущерб другим отраслям образования.

"На Кабмине его вообще не слышно и не видно", - сказал собеседник РБК-Украина.

К Максиму Степанову главная претензия со стороны нардепов - плохая организация борьбы с пандемией коронавируса. Источник РБК-Украина в "Голосе" уверяет, что отставка Степанова - вопрос якобы уже решенный, и может произойти уже на следующей неделе. Но в "Слуге народа" дают более осторожные прогнозы.

"Думаю, что про возможность отставки Степанова уже будем говорить после Нового года", - сказал собеседник в монобольшинстве.

Кроме этого возникают вопросы к работе министров финансов и экономики Сергею Марченко и Игорю Петрашко. При этом отмечают, что Марченко в разгар бюджетного процесса вряд ли будут трогать.

Также неизвестно выльется ли недовольство относительно Петрашко в реальные действия со стороны парламента. Однако есть вероятность того, что Минэкономики могут разделить, создав отдельное Министерство аграрной политики, которое может отойти представителям группы "Довира".

"Петрашко пока остается, до того момента, когда решат, как разделить министерство", – подтвердил источник издания в Кабмине.

Массовое закрытие санаторных школ-интернатов стало поводом недовольства работой Марины Лазебной, на которую ополчились мажоритарщики.

"Она и ее команда настроила против себя депутатов. И депутаты уже готовы регистрировать постановление о ее увольнении", - рассказал один из депутатов.

Еще один министр, работой которого недовольны - Владислав Криклий. Собеседники издания и в министерстве, и во фракции накал с Криклием объясняют тем, что министр почти "не прислушивается к рекомендациям" руководства комитета. Плюс у него якобы возник конфликт с группой депутатов, близкой к Игорю Коломойскому.

Ранее РБК-Украина писало, что до Нового года, скорее всего, не будет отставок в правительстве.