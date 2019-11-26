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В Раде назвали число детей, погибших с начала конфликта на Донбассе

Новости » Общество     26.11.2019 - 13:30
В Раде назвали число детей, погибших с начала конфликта на Донбассе
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

О таком количестве погибших детей свидетельствует информация уполномоченного ООН по правам человека

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что по официальным данным с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли около 150 детей. Об этом он сказал в ходе выступления на международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, о таком количестве свидетельствует информация уполномоченного ООН по правам человека, однако, по мнению Разумкова, этот показатель не соответствует реалиям.

Урочисте відкриття Міжнародної конференції «Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту» за участі дітей, які стали безпосередніми свідками збройного конфлікту в Україні.

Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 26 листопада 2019 р.

"За время войны мы потеряли, согласно информации уполномоченного ООН по правам человека, около 150 детей на линии разграничения, фактически - на фронте. Но я думаю, что этот показатель не соответствует тем реалиям, которые есть на сегодня в Украине и в нашем обществе", - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, Разумков заявил, что Верховная рада планирует после Нового года урегулировать вопрос выдачи украинских паспортов детям с оккупированных территорий.

Как писало РБК-Украина, в ООН подчеркивали, что с начала войны на Донбассе в 2014 году из-за подрыва на минах погибли более тысячи человек. Подчеркивалось, что мины стали основной причиной жертв среди детей в 2018 году. Почти половина жертв среди гражданских связана с минами.

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