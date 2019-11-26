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У Раді назвали число дітей, які загинули з початку конфлікту на Донбасі

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 13:30
У Раді назвали число дітей, які загинули з початку конфлікту на Донбасі
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про таку кількість загиблих дітей свідчить інформація уповноваженого ООН з прав людини

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що за офіційними даними від початку збройного конфлікту на Донбасі загинули близько 150 дітей. Про це він сказав у ході виступу на міжнародній конференції щодо забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, про таку кількість свідчить інформація уповноваженого ООН з прав людини, однак, на думку Разумкова, цей показник не відповідає реаліям.

Урочисте відкриття Міжнародної конференції «Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту» за участі дітей, які стали безпосередніми свідками збройного конфлікту в Україні.

Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 26 листопада 2019 р.

"За час війни ми втратили, згідно інформації уповноваженого ООН з прав людини, близько 150 дітей на лінії розмежування, фактично - на фронті. Але я думаю, що цей показник не відповідає тим реаліям, які є на сьогодні в Україні і в нашому суспільстві", - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, Разумков заявив, що Верховна рада планує після Нового року врегулювати питання видачі українських паспортів дітям з окупованих територій.

Як писало РБК-Україна, в ООН підкреслювали, що з початку війни на Донбасі в 2014 році через підрив на мінах загинули більше тисячі людей. Підкреслювалося, що міни стали основною причиною жертв серед дітей у 2018 році. Майже половина жертв серед цивільних пов'язана з мінами.

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Новини України ДонбаспреступленияДмитро Разумков
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