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У Раді розпочалося урочисте засідання з нагоди Дня незалежності

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 13:09
У Раді розпочалося урочисте засідання з нагоди Дня незалежності Фото: Верховна рада України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада зібралася на урочисте засідання з нагоди Дня незалежності України. У його рамках голосування не заплановані.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, урочисте засідання Ради буде присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

На засідання прибув президент України Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники і зарубіжні гості.

Прапор незалежності України до сесійної заливнесли діти з території, яка межує з окупованою, і переможці конкурса "Незалежність моєї країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 серпня буде ще одна позачергова сесія, в рамках якої буде розглянуто законопроект про великий Державний Герб України.

Перед засіданням заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко спрогнозував, що законопроект приймуть тільки в першому читанні. Після чого до ескізу великого Державного Герба можуть бути внесені зміни.

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День незалежності України Верховна рада
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