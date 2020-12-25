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В Раде могут вновь рассмотреть вопрос о лишении мандата за кнопкодавство

Автор: Роман Тверденко

В Верховной раде могут вновь рассмотреть вопрос о лишении мандата за неперсональное голосование. Конституционный суд признал эту норму незаконной в 2019 году.

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Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Рада".

Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.

"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный Суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в КСУ с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - заявил Разумков.

В конце декабря 2019 года Конституционный суд признал законопроект №1027 президента Владимира Зеленского несоответствующим Конституции Украины.

Ранее Разумков заявлял, что до 15 января должны быть поданы предложения по усилению ответственности за кнопкодавство в виде увеличения уголовной ответственности и штрафов.

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